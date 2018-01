IGP-M: 2ª prévia de outubro é de 0,30% A segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de outubro, calculada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ) indicou inflação de 0,30%. No mesmo período do mês anterior, os preços tinham subido em média 0,93%. "A tendência da inflação é declinante", diz o chefe do centro de estudos de preços da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Paulo Sidney Melo Cota. Os três índices que formam o IGP-M caíram em relação a segunda prévia de setembro. O Índice de Preços no Atacado (IPA) diminuiu de 1,46% em setembro para 0,50% nesta segunda prévia de outubro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) acentuou a queda e passou de 0,12% na segunda prévia de setembro para menos 0,05%. O Índice Nacional da Construção Civil (INCC) reduziu de 0,22% para 0,17%. Cota prevê que o IGP-M total de outubro, calculado de 21 de setembro a 20 de outubro, fique em 0,40%. Para o fim do ano, ele considera que os IGPs devem ficar entre 8% e 9% em média e os preços ao consumidor terão subido em torno de 6,5% no ano, incluindo na conta um aumento dos combustíveis de 5%. Nos preços ao consumidor, o que puxou a queda foram os grupos de alimentação e transportes. A variação média dos preços dos alimentos passou de menos 0,10% para menos 0,30% da segunda prévia de setembro para a segunda prévia de outubro. O destaque foi a queda de preços do leite tipo longa vida, de 8,09%. Já a do grupo de transportes passou de uma alta de 1,12% para uma queda de 0,43%, devida principalmente à gasolina e ao álcool combustível, cujos preços médios caíram respectivamente 0,76% e 2,04%. No atacado, as maiores quedas ficaram por conta dos produtos agrícolas, cujo ritmo de alta de 2,75% na primeira prévia de setembro caiu para 0,88%. A alta dos preços de produtos industrias no atacado também diminuiu, foi de 0,33% desta vez contra 0,89% no mesmo período do mês passado. A redução da alta neste caso se deve principalmente aos combustíveis, que pararam de pressionar os preços para cima.