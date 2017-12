IGP-M: 2ª prévia fica em 0,23% A segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de novembro apontou inflação de 0,23%, contra 0,30% apurado na segunda prévia de outubro. O Índice de Preços ao Atacado (IPA) foi de 0,36%, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação negativa de 0,03% e o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), inflação de 0,24%. No acumulado do ano, o IGP-M está em 9,2%. Nos últimos 12 meses, acumula variação de 11,18%. Em outubro, na segunda prévia, IPA, IPC e INCC ficaram em 0,50%, -0,05% e 0,17%, respectivamente.