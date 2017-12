IGP-M acelera alta para 0,95% em setembro

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou a alta a 0,95% em setembro, contra 0,28% em agosto, pressionado basicamente pelo avanço dos preços no atacado. Pesquisa da Reuters apontava expectativa de alta de 0,79%, segundo a mediana das projeções. A variação acumulada do IGP-M em 12 meses até setembro é de 8,35%. No ano de 2015, o indicador acumula alta de 6,34%.

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de energia elétrica e aluguel de imóveis.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) informou nesta terça-feira que o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, subiu 1,30% em setembro, após alta de 0,20% no mês anterior.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No IPA, os produtos agropecuários registraram alta de 2,08% em setembro, após variação zero no mês anterior. Já os industriais aceleraram o avanço para 1,01%, contra 0,28%.

Por sua vez o Índice de Preços ao Consumidor, que tem peso de 30% no índice geral, avançou 0,32%, sobre 0,24% no mês anterior.

O destaque aqui ficou para o grupo Alimentação, com alta dos preços de 0,17% ante variação positiva de 0,01% em agosto, sendo que as frutas deixaram para trás a queda de 2,41% para subirem 0,19%.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou elevação de 0,22% neste mês, ante 0,80% em agosto.