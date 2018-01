IGP-M acumula alta de 1,55% no ano e de 11,12% em 12 meses A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou hoje os dados detalhados do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), referentes ao mês de março. No mês passado, o Índice apurou alta de 0,85% ante 0,30% em fevereiro e acumulou, no ano, alta de 1,55%. Em 12 meses, o IGP-M acumula alta de 11,12%. Entre os Índices que compõem o IGP-M, os preços agrícolas no atacado subiram 3,21%; na indústria, 0,17%; nos bens finais, 2,09%; as matérias brutas, 1,32%; enquanto os bens intermediários registraram queda de 0,03%.