IGP-M aponta deflação de 0,10% em março A inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) teve queda de 0,10% na segunda prévia de março. Segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas, na mesma apuração de fevereiro e na prévia anterior deste mês as quedas foram de 0,09%. Segundo a FGV, o Índice de Preços no Atacado (IPA) teve queda de 0,21%, ante recuo de 0,08% no mesmo período de fevereiro. Porém, contribuindo positivamente figuraram o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com alta de 0,10% e o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), com 0,19%. Na apuração do mês passado, este índices haviam registrado alta de 0,05% e 0,34%, respectivamente. A segunda prévia do IGP-M compreende o intervalo entre os dias 21 do mês anterior e 10 do mês de referência (março)