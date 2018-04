IGP-M avança 0,42% na 1a prévia do mês após deflação anterior O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) subiu 0,42 por cento na primeira prévia de fevereiro, revertendo a deflação de 0,31 por cento apurada no mesmo período de janeiro. Os dados divulgados nesta terça-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostraram que o Índice de Preços por Atacado (IPA) teve alta de 0,49 por cento, depois da queda de 0,56 por cento na leitura inicial de janeiro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,21 por cento na abertura de fevereiro, ante avanço de 0,24 por cento em janeiro. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) acelerou para 0,43 por cento, após a alta de 0,13 por cento na leitura inicial de janeiro. A primeira leitura do IGP-M de fevereiro foi calculado com base na variação dos preços entre os dias 21 e 31 de janeiro. (Por Daniela Machado)