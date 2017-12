IGP-M cai de 1,13% para 0,86% O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) ficou em 0,86% na segunda prévia deste mês de abril, contra 1,13% na segunda prévia de março. Os preços no atacado (IPA) subiram 0,74%, enquanto os preços para o consumidor registraram alta de 1,77% Já o índice da construção (INCC) aumentou 0,87%. No ano, o IGP-M, calculado pela FGV, acumula alta de 7,19% e em 12 meses, 32,88%. A segunda prévia de abril ficou dentro da expectativa do mercado, que variava entre 0,74% e 1,10%.