IGP-M começa abril em alta de 0,67% A primeira prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de abril ficou em 0,67% informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em março, a primeira prévia ficou em 0,40%. É a maior alta desde setembro de 2003, quando a primeira prévia do IGP-M atingiu alta de 0,69%. O resultado de abril ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,20% a 0,71%). O Índice de Preços por Atacado (IPA) ficou em 0,81%, contra alta de 0,44% na primeira prévia do indicador em março. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 0,41% na primeira prévia do IGP-M de abril, contra aumento de 0,32% em igual período em março. O Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) ficou em 0,36% em comparação com o aumento de 0,32% na primeira prévia do IGP-M de março. O período utilizado pela FGV para cálculo da primeira prévia do IGP-M de abril foi do di a 21 a 30 de março.