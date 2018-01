IGP-M de dezembro apresenta deflação de 0,06% A segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de dezembro teve queda de 0,06%, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em novembro, a segunda prévia do indicador registrou aumento de 0,25%. O resultado anunciado hoje ficou perto do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre -0,10% a 0,19%, e abaixo da média das expectativas, cuja previsão era de estabilidade (0,00%). A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a segunda prévia do IGP-M de dezembro. O Índice de Preços por Atacado (IPA), que representa 60% do IGP-M, caiu 0,30% na segunda prévia de dezembro ante elevação de 0,20% apurada na segunda prévia de novembro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem participação de 30% no IGP-M, apresentou elevação de 0,40% ante aumento de 0,38% registrado na segunda prévia de novembro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que representa 10% do IGP-M, teve aumento de 0,40% ante alta de 0,32% na segunda prévia de novembro. Até a segunda prévia de dezembro, o IGP-M acumula elevação de 1,16% no ano e em 12 meses. A taxa nas duas comparações é a mesma, visto que dezembro é o décimo segundo mês do ano. O período de coleta de preços para cálculo da segunda prévia do IGP-M de dezembro foi do dia 21 de novembro a 10 de dezembro. Produtos agrícolas Os preços dos produtos agrícolas no atacado caíram 0,03% na segunda prévia do (IGP-M) de dezembro. Na segunda prévia do mesmo indicador em novembro, os preços dos produtos agrícolas registraram aumento de 0,44%. Segundo a FGV, os preços dos produtos industriais no atacado registraram queda de 0,39% na prévia de dezembro, ante aumento de 0,12% na segunda prévia de novembro. Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais tiveram elevação de 0,56% ante aumento de 0,08% na segunda prévia de novembro. Por sua vez, os preços dos bens intermediários no atacado apresentaram deflação de 0,95% na segunda prévia de dezembro, ante elevação de 0,23% em igual prévia em novembro. Por fim, os preços das matérias-primas brutas registraram queda de 0,17%, ante elevação de 0,28% apurada na segunda prévia de novembro. Atacado Até a segunda prévia do IGP-M de dezembro, o Índice de Preços por Atacado (IPA) acumula queda de 0,99% no ano e em 12 meses. A taxa nas duas comparações é a mesma, visto que dezembro é o décimo segundo mês do ano. O IPA representa 60% do IGP-M. De acordo com a FGV, no atacado, os preços dos produtos agrícolas acumulam queda de 6,73% no ano e em 12 meses; já os preços dos produtos industriais registram aumento de 0,92% no ano e em 12 meses. Dentro do IPA-EP, os preços dos bens finais acumulam aumento de 2,46% no ano e em 12 meses. Por sua vez, os preços dos bens intermediários registram elevação de 0,43% no ano e em 12 meses. Já as matérias-primas brutas acumulam queda de 7,98% no ano e em 12 meses. Na segunda prévia do IGP-M de dezembro, as mais expressivas altas de preço no atacado foram registradas em álcool etílico hidratado (4,78%); arroz em casca (11,17%) e laranja (14,44%). Já as mais significativas quedas de preços no atacado foram observadas em querosene para motores (-22,48%); óleos combustíveis (-7,92%) e aves (-5,90%). Varejo No varejo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) acumula elevação de 4,86% até a segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de dezembro. Segundo a FGV, a aceleração no IPC, da segunda prévia do IGP-M de novembro para igual prévia em dezembro (de 0,38% para 0,40%) foi causada principalmente pelas elevações mais intensas nos preços de Alimentação (de 0,64% para 0,83%) e Educação, Leitura e Recreação (de -0,09% para 0,35%). Dos sete grupos que compõem o indicador, três apresentaram aceleração de preços no mesmo período. Além dos dois já citados, é o caso de Habitação (de 0,15% para 0,20%). Os outros grupos registraram desaceleração de preços, e até mesmo deflação. É o caso de Vestuário (de 1,03% para 0,88%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,27% para 0,08%); Transportes (de 0,68% para 0,40%) e Despesas Diversas (de 0,04% para -0,38%). No varejo, as altas de preços mais expressivas na segunda prévia de dezembro foram registradas em batata-inglesa (20,96%); tomate (23,65%); e tarifa elétrica residencial (1,63%). Já as mais expressivas quedas de preço foram registradas em leite tipo longa vida (-1,68%); bacalhau (-6,04%) e mensalidade para Internet (-2,10%). A FGV informou ainda que, no INCC, houve desaceleração de preços no segmento de materiais e serviços (de 0,39% para 0,25%) e aceleração nos preços de mão-de-obra (de 0,24% para 0,57%), da segunda prévia do IGP-M de novembro para a Segunda prévia do IGP-M de dezembro.