IGP-M de dezembro fica em 0,35% A segunda prévia do Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M) de dezembro, calculada pela Fundação Getúlio Vargas, foi de 0,35%. O Índice de Preços no Atacado (IPA) fechou em 0,24%; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), em 0,57%; e o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), em 0,39%. A segunda prévia do IGP-M de novembro foi de 0,23%. Na segunda prévia do mês passado, IPA, e INCC apresentaram alta de 0,36% e 0,24%, respectivamente. O IPC teve queda de 0,03%