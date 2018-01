IGP-M de fevereiro deve ser menor, prevê FGV O Índice de Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de fevereiro deve ser "muito menor" do que a taxa registrada pelo indicador em janeiro (0,92%), na avaliação do coordenador de Análises Econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros. Ao justificar essa posição, ele comentou que o movimento de quedas e desacelerações de preços, no setor dos alimentos, parece muito espalhado na inflação, tanto no atacado quanto no varejo. Para ele, esse movimento não parece perder fôlego. O economista comentou ainda que não está descartada uma desaceleração nos preços dos combustíveis no atacado em fevereiro. Se isso se confirmar, poderia ser mais um fator benéfico a puxar a taxa do IGP-M fechado de fevereiro. Quadros observou ainda que a taxa reduzida de 0,03% na primeira prévia do IGP-M de fevereiro, anunciada hoje pela FGV, é uma excelente notícia. "Com essa desaceleração na primeira prévia do IGP-M de fevereiro, isso mostra que as altas (de preços) de janeiro foram isoladas no tempo", disse. Primeira prévia poderia ter sido menor Quadros avaliou, ainda, que a primeira prévia do IGP-M de fevereiro poderia ter sido menor, não fosse a aceleração nos preços de combustíveis e lubrificantes no atacado, que subiram 1,49% - ante deflação de 0,11% na primeira prévia do IGP-M de janeiro. De acordo com Quadros, os preços dos combustíveis, na época da primeira prévia do IGP-M de fevereiro, estavam subindo, ainda pressionados por problemas de oferta e demanda no setor de álcool, e por alta na cotação do petróleo no mercado internacional. Enquanto que o primeiro fator pressionou para cima o preço do álcool, o segundo elevou o preço de combustíveis, cuja movimentação de preços é diretamente ligada ao preço do petróleo no exterior. Destaques Entre os destaques de elevação, no setor de combustíveis, estão as altas de preços em álcool etílico hidratado (3,50%) e óleos combustíveis (2,47%). "É importante lembrar que o período da primeira prévia do IGP-M de fevereiro leva em conta os últimos dez dias de janeiro", disse. Para ele, esse movimento de alta forte nos preços dos combustíveis não deve continuar, em fevereiro. O economista não descartou uma desaceleração de preços no setor, ao longo deste mês.