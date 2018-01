IGP-M de fevereiro fica em 0,69% O Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) de fevereiro ficou em 0,69%, segundo divulgou na tarde de hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os índices que compõem o IGP-M apresentaram as seguintes variações no mês: alta de 0,79% do Índice de Preços no Atacado (IPA); alta de 0,53% no Índice de Preços ao Consumidor (IPC); alta de 0,48% no Índice Nacional da Construção Civil (INCC). Com a taxa divulgada hoje, o IGP-M passou a acumular taxa de 1,58% nos dois primeiros meses de 2004 e de 5,50% nos últimos 12 meses. O IGP-M de fevereiro ficou dentro das expectativas do mercado, que esperava uma taxa entre 0,55% e 0,75%.