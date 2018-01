IGP-M de janeiro fica em 0,92% O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,92% em janeiro, ante queda de 0,01% apurada em dezembro. A informação foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado anunciado hoje ficou perto do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,90% a 1,02% e abaixo da média das expectativas (0,95%). Evolução do IGP-M Período Variação jan/05 0,39% fev 0,30% mar 0,85% abr 0,86% mai -0,22% jun -0,44% jul -0,34% ago -0,65% set -0,53% out 0,60% nov 0,40% dez -0,01% jan/06 0,92% A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-M de janeiro. O Índice de Preços por Atacado (IPA), que representa 60% do total do IGP-M, teve alta de 1,10% ante deflação de 0,27% em dezembro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem 30% de participação no IGP-M, registrou aumento de 0,70% ante elevação de 0,52% apurada em dezembro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que representa 10% do IGP-M, subiu 0,24% ante alta de 0,38% em dezembro. No ano, o IGP-M acumula elevação de 0,92% (mesma taxa anunciada para esse mês, visto que o indicador anunciado hoje é o de janeiro, primeiro mês do ano). Em 12 meses até janeiro, o IGP-M acumula elevação de 1,74%. O período de coleta de preços para cálculo do IGP-M de janeiro foi do dia 21 de dezembro a 20 de janeiro. Produtos agrícolas Os preços dos produtos agrícolas subiram 2,09% no atacado, no âmbito do IGP-M de janeiro, ante alta de 0,30% em dezembro. Ainda no atacado, os preços dos produtos industriais tiveram aumento de 0,79% em janeiro, ante deflação de 0,45% em dezembro. Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP) que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais registraram elevação de 1,38% em janeiro, ante alta de 0,84% em dezembro. Por sua vez, os preços dos bens intermediários tiveram alta de 0,58% ante taxa negativa de 1,06% em dezembro. Já os preços das matérias-primas brutas apresentaram aumento de 1,79% ante deflação de 0,19% em dezembro. Menor IGP-M desde agosto de 2004 O IGP-M de janeiro, que subiu 0,92%, foi a maior taxa nesse tipo de indicador desde agosto de 2004, quando o índice teve alta de 1,22%. A informação é baseada em tabela contendo a série histórica do indicador, fornecida pela FGV em divulgações anteriores do IGP-M. De acordo com a mesma tabela, o IPA de janeiro, que teve alta de 1,10%, foi o maior resultado nesse tipo de indicador também desde agosto de 2004, quando o índice subiu 1,42%. Por sua vez, o IPC de janeiro, com alta de 0,70%, registrou a mais intensa elevação desde maio de 2005, quando o índice subiu 1,02%. Já o INCC de janeiro, que subiu 0,24% assumiu trajetória diversa dos outros indicadores, e registrou no primeiro mês do ano a menor taxa desde setembro de 2005, quando subiu 0,06%.