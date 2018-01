IGP-M de janeiro fica em 2,33% A inflação em janeiro medida pelo Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) foi de 2,33%, a menor taxa desde agosto do ano passado, quando estava sendo intensificado o processo de desvalorização cambial e o índice chegou a 2,32%. Para o economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Salomão Quadros, a inflação este mês voltou aos níveis registrados antes do intenso período de volatilidade do câmbio. "A inflação parou de cair, estacionou", disse. Ele considerou, porém, que não há como saber se o IGP-M continuará assim em fevereiro, devido ao cenário de incerteza no quadro macroeconômico, com possibilidade de guerra entre Iraque e Estados Unidos. O recuo do dólar fez com que os itens de alimentação que vinham mantendo uma aceleração de preços, tanto no varejo quanto no atacado, não subissem tão expressivamente em janeiro. Isso teve impacto direto no resultado do Índice de Preços por Atacado (IPA), que representa 60% do resultado total do IGP-M e foi de 2,55% em janeiro, ante os 4,45% registrados no indicador de dezembro. "Os efeitos do câmbio estão começando a desaparecer; estão mais tênues", disse o economista. Porém, outro fator influenciou o resultado: o reajuste dos combustíveis anunciado pela Petrobras em 29 de dezembro. O período de coleta de preços para o cálculo do IGP-M foi de 21 de dezembro a 20 de janeiro. A mais expressiva alta de preço no atacado foi do óleo diesel (9,83%). Outras altas significativas foram observadas nos preços de mandioca (23,64%), leite in natura (4,45%) e óleo de soja refinado (5,69%). O recuo nos preços dos alimentos pode ser melhor verificada no varejo. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 2,06% em janeiro, ante variação de 2,55% no IGP-M de dezembro. A variação no grupo alimentação, no varejo, passou de 4,54% em dezembro para 3,19% em janeiro. Porém, Quadros observou que os grupos Transportes (3,06%) e Educação Leitura e Recreação (2,79%) subiram em relação ao IPC de dezembro, quando estes segmentos atingiram variações respectivas de 2,55% e de 1,36%. "Isso foi influenciado pelos combustíveis, no caso de Transportes, e pelo mês de volta às aulas e compra de material escolar", disse o economista. Em termos de produtos, a mais expressiva alta foi verificada no preço de gasolina (6,05%) e ônibus urbano (2,98%). A FGV divulgou ainda que o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) foi de 1,45% em janeiro. O economista afirmou ainda não poder tecer maiores previsões para o IGP-M de fevereiro, devido à possibilidade de guerra entre Iraque e Estados Unidos. Isso teria impacto na cotação do barril do petróleo tipo brent, e por conseqüência, os preços de combustíveis no mercado interno. "Não sabemos se vai haver guerra, e, se houver, não sabemos sua duração", disse. Porém, ele observou que não esperada variações bruscas, nem para cima nem para baixo, no indicador de fevereiro ante o resultado de janeiro. "Mas prever o que vai acontecer daqui há um mês é difícil neste cenário. Também não sabemos qual será a política de preços da Petrobras." Nos últimos três meses do ano passado, o IGP-M foi influenciado pelo impacto da desvalorização cambial nos preços do atacado e do varejo. O repasse cambial nos preços atingiu seu ápice em outubro, quando o IGP-M atingiu 3,87%, a maior taxa da era do Real. De outubro a dezembro, a influência do dólar se fez sentir de forma mais expressiva nos preços dos alimentos, principalmente no atacado. Além da alta do dólar, a acelerada da inflação nos preços do segmento também foi causada por problemas de entressafra no período. Quando o dólar deu sinais de interromper sua escalada, os indicadores de atacado e varejo, que compõem o IGP-M, sinalizaram duas posições diferentes: enquanto o Índice de Preços por Atacado (IPA) iniciava processo de desaceleração em sua variação, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) continuava alto, refletindo a intenção de repasse cambial gradual que os fornecedores preferiram fazer nos preços para o consumidor.