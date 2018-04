IGP-M de janeiro ficou em 0,36% O IGP-M de janeiro ficou em 0,36%, segundo anunciou hoje a Fundação Getúlio Vargas. Os índices que compõem o IGP-M apresentaram as seguintes variações no período: IPA (0,14%), IPC (0,82%) e INCC (0,40%). No acumulado em 12 meses, o IGP-M registra variação de 10,10%.