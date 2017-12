IGP-M de julho é de 1,04% A inflação medida na segunda prévia do IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas (FGV)- em julho, com preços coletados até o dia 10, foi de 1,04%. De acordo com o chefe do Centro de Estudos de Preço da FGV, Paulo Sidney Melo Cota, julho deve fechar com a mais alta inflação do ano, com o IGP-M em 1,5%. O que puxou o IGP-M foi o Índice de Preços no Atacado (IPA), que ficou em 1,35%. No atacado, os alimentos agrícolas subiram 2,14%, mesmo sendo coletados antes da geada começar. Cota disse que o efeito da geada vai atingir os preços só no Índice de agosto. O destaque no IPA desta segunda prévia foram os produtos industriais, cuja variação passou de 0,52% na segunda prévia de junho para 1,01% na deste mês. A alta se deu principalmente por causa do aumento dos combustíveis. O acréscimo, no entanto, não inclui o reajuste autorizado pelo governo e que começou a vigorar no dia 15. IPC sobe para 0,53% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) teve uma variação significativa. Ficou em 0,53% contra 0% no mesmo período do mês passado. A maior causa para isso foi a variação dos preços dos alimentos. Nos primeiros 20 dias de coleta de preços para o IGP-M de junho, eles baratearam 0,95%. Desta vez, os alimentos ficaram mais caros 0,29%. O destaque foi o Leite Longa Vida que aumentou 17,6%. O custo do grupo Habitação também aumentou. De 0,60% no mesmo período de junho para 0,98% desta vez. O que pesou mais neste grupo foram os aumentos do telefone