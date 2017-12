Inflação do aluguel acelera em julho e acumula alta de 6,97% em 12 meses

variação acumulada do IGP-M em 12 meses até julho é de 6,97%. No ano de 2015, o indicador tem alta de 5,05%.

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), principal indicador utilizado no reajuste dos contratos de aluguel, acelerou de 0,67% em junho para 0,69% em julho, divulgou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o resultado, a

O resultado do IGP-M de julho ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro que iam de 0,68% a 0,83%. Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o IPA-M (inflação do atacado) saiu de 0,41% em junho para 0,73% em julho. Na mesma base de comparação, o IPC-M (inflação ao consumidor) passou de 0,83% para 0,60%, e o INCC-M (inflação da construção civil) saiu de 1,87% para 0,66%.

Os preços dos produtos agropecuários no atacado subiram 1,27% em julho, após registrarem queda de 0,23% em junho, segundo a FGV. Já os preços de produtos industriais avançaram 0,52% ante alta de 0,66% em junho.

Perspectiva. O IGP-M de julho veio abaixo da mediana das previsões dos analistas ouvidos pela Agência Estado, de 0,75%. Um dos principais motivos foi a desaceleração do índice de preços ao produtor amplo (IPA) agrícola, segundo o economista-sênior do Besi Brasil, Flávio Serrano. Ele previa 1,50% para o IPA agrícola, que veio a 1,27%.

Serrano aponta que entre as pressões de queda no IPA agrícola apareceram o tomate e as carnes bovinas. Já a alta da soja continua influenciando o índice, mas ele espera um arrefecimento no IGP-M do próximo mês. Por outro lado, o aumento das aves já está tendo impacto e pode se refletir também nos índices de preços ao consumidor já no próximo mês. "Isso já está pegando no atacado e o tempo de transferência para o varejo é muito pequeno, diferente da indústria, onde demora mais", comenta.

O economista do Besi aponta que, no IPA industrial, o minério de ferro está arrefecendo as altas decorridas da variação cambial. Com o movimento mais recente de novos ganhos do dólar, ele prevê que o minério pode ser impactado novamente, mas isso seria mais sentido depois de agosto.

Para o IGP-M de agosto, Serrano ainda está refazendo seus cálculos, mas acredita em uma variação perto de 0,45%, 0,50%. O IPC deve vir abaixo de 0,40%, enquanto o INCC terá um impacto menor da mão de obra. "Em geral, os três componentes do IGP-M devem desacelerar", afirma.