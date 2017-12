IGP-M de julho tem deflação de 0,42% O IGP-M de julho, divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, registrou deflação de 0,42%. A taxa ficou dentro das expectativas do mercado, que previam uma deflação entre 0,10% e 0,50%. Os índices que compõem o IGP-M tiveram as seguintes variações: IPA (atacado), -0,75%; IPC (consumidor), +0,07%; e INCC (construção civil), +0,59%. No ano, o IGP-M acumula alta de 5,46% e, em 12 meses, de 25,25%. O índice de julho é o terceiro com deflação seguida. Em maio, havia ficado negativo em 0,26%, e em junho, o indicador caiu 1%.