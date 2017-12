IGP-M de junho registra deflação de 1% O Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M) de junho registrou deflação de 1%, segundo informou há pouco a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A queda foi maior do que a esperada pelo mercado, que previa uma deflação entre 0,55% e 0,80%. Os índices que compõem o IGP-M tiveram as seguintes variações: queda de 1,67% no Índice de Preços no Atacado (IPA); alta de 0,10% do Índice de Preços ao Consumidor (IPC); e alta de 0,74% do Índice Nacional da Construção Civil (INCC). No ano, o IGP-M acumula alta de 5,90% e, em 12 meses, de 28,23%.