IGP-M de março fica em 1,13%, dentro das expectativas O Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficou em 1,13% em março. O resultado veio dentro das expectativas dos analistas, que esperavam um resultado entre 0,93% e 1,25%. Com a taxa divulgada hoje, o IGP-M acumula variação de 2,73% neste ano e de 5,08% nos últimos 12 meses. Os índices que compõem o IGP-M fecharam com os seguintes resultados em março: alta de 1,33% no Índice de Preços no Atacado (IPA); alta de 0,46% no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e alta de 1,59% no Índice Nacional da Construção Civil (INCC).