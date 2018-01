IGP-M de novembro fica em 0,49%, dentro das expectativas O Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M) de novembro ficou em 0,49%, segundo informou nesta tarde a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado é superior ao verificado em outubro (0,38%), mas ficou dentro das expectativas do mercado, que variavam entre 0,43% A 0,51%. O resultado de novembro é o mais elevado desde setembro de 2003. Os índices que compõem o IGP-M tiveram as seguintes variações: alta de 0,57% para o Índice de Preços no Atacado (IPA); alta de 0,31% para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC); e alta de 0,42% para o Índice Nacional da Construção Civil (INCC). No ano, o IGP-M acumula taxa de 8,04% e, em 12 meses, de 12,09%.