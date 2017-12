IGP-M de outubro fica em 0,38% e acumula alta de 7,52% no ano A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou hoje o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) fechado de outubro. A inflação no período, de acordo com o Índice, ficou em 0,38%. O resultado veio perto do piso das previsões de analistas, que esperavam que o Índice ficasse entre 0,35% a 0,50%. Em setembro, o IGP-M ficou em 1,18%. A FGV divulgou também os resultados para o Índice de Preços no Atacado (IPA), com alta de 0,36%; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com alta de 0,39%; e Índice Nacional da Construção Civil (INCC), com alta de 0,47%. Todos eles são Índices que compõem o IGP-M. No acumulado em 12 meses, o IGP-M ficou em 17,34% e no acumulado neste ano, em 7,52%.