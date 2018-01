IGP-M de setembro fica em 1,18% O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) do mês de setembro ficou em 1,18%, dentro da expectativa dos analistas que apostavam em um número entre 0,95% e 1,32%. Os índices que formam o IGP-M terminam o mês com os seguintes resultados: alta de 1,54% no índice de Preços no Atacado (IPA), alta de 0,63% no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e alta de 0,24% no Índice Nacional da Construção Civil (INCC). Com este resultado, o IGP-M acumula alta de 7,11% no ano e de 21,42% em 12 meses.