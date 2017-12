IGP-M de setembro ficou em 1,16% A inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) em setembro ficou em 1,16% contra 2,39% em agosto. Mais uma vez, o Índice de Preços no Atacado (IPA) puxou o IGP-M para cima. Desta vez, o IPA ficou em 1,81%, menor que os 3,10% de agosto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou em 0,14% este mês contra 1,66% em agosto. No início do mês, Paulo Sidney Melo Cota, o chefe do Centro de Estudos de Preços da Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição que calcula o IGP-M, disse que os IPCs em geral ficariam próximos de zero ou até negativos. O Índice Nacional de Construção Civil (INCC) teve uma pequena redução, passando de 0,35% em agosto para 0,30% em setembro.