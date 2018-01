IGP-M desacelera no mês e fecha o ano com 3ª menor taxa A inflação para o consumidor brasileiro desacelerou em dezembro. O Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M) subiu 0,32%, ante alta de 0,75% em novembro. Com o resultado, anunciado nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o IGP-M fecha o ano de 2006 em 3,83%, a terceira menor taxa anual da série histórica. A menor taxa anual já apurada foi registrada no ano passado, quando o IGP-M acumulou alta de 1,21%. A FGV anunciou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-M. O Índice de Preços no Atacado (IPA), que representa 60% do total do resultado do IGP-M, teve elevação de 0,29% em dezembro, ante 1,02% em novembro. O preço das matérias primas brutas subiu 1,17%, enquanto os bens finais registraram variação de -0,16% e os bens intermediários de 0,12%. O IPA agrícola aumentou 0,30% e o IPA industrial aumentou 0,29%. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem participação de 30% na formação da taxa do IGP-M, apresentou alta de 0,39% em dezembro, ante elevação de 0,27% em novembro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que representa 10% do total do IGP-M, registrou avanço de 0,30% em dezembro ante taxa positiva de 0,23% em novembro. Em 2006, o IPA registrou alta acumulada de 4,40%; o IPC de 1,90% e o INCC de 5,04%. O IGP-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência e é utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis.