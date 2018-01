IGP-M encerra o mês de agosto com alta de 0,38% O Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), encerrou o mês de agosto com alta de 0,38%. O número ficou dentro da expectativa dos analistas, que esperavam por uma inflação entre 0,30% e 0,45%. Com o resultado de agosto, o IGP-M acumula alta de 5,86% no ano e de 22,88% nos últimos doze meses. O IGP-M é formado por outros índices de inflação. Para estes, a apuração da FGV apontou alta de 0,20% no índice de Preços no Atacado (IPA); alta de 0,20% para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC); e alta de 2,20% para o Índice nacional da Construção Civil (INCC).