IGP-M fecha o ano em 9,95% O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de dezembro fechou em 0,63%, acumulando 9,95% no ano. Os índices que o formam, o Índice de Preços no Atacado (IPA), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) fecharam em 0,66%, 0,61% e 0,49%, respectivamente. Em novembro, o IGP-M registrou alta de 0,29% e IPA, IPC e INCC ficaram em 0,36%, 0,14% e 0,29%, respectivamente.