IGP-M fecha outubro em 0,384% A inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) caiu de 1,16% em setembro para 0,384% em outubro. De acordo com pesquisa do Banco Central divulgada na sexta-feira, a média das expectativas do mercado para o IGP-M de outubro era de 0,43%. Portanto, o índice ficou menor que o esperado. O Índice de Preços no Atacado (IPA) teve uma queda de 1,81% no mês passado para 0,590% este mês. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) passou de 0,14% positivos em setembro para 0,003% negativos em outubro e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) foi de 0,30% em setembro e de 0,283% em outubro. O IGP-M é calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).