IGP-M fica em 0,03% na 1ª prévia do mês A primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de fevereiro subiu 0,03%, ante alta de 0,40% em igual prévia em janeiro. O dado foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa anunciada ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,05% a 0,22%, e abaixo da média das expectativas (0,10%). A FGV informou também os resultados dos três indicadores que compõem a primeira prévia do IGP-M de fevereiro. O Índice de Preços por Atacado (IPA), que responde por 60% do total do IGP-M, teve queda de 0,06% na prévia fevereiro, ante aumento de 0,43% na primeira prévia de janeiro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem participação de 30% no total do IGP-M, apresentou alta de 0,13%, ante elevação de 0,41% na primeira prévia de janeiro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que representa 10% do total do IGP-M, subiu 0,35%, ante aumento de 0,13% apurado em igual prévia em janeiro. Até a primeira prévia de fevereiro, o IGP-M acumula elevações de 0,95% no ano; e de 1,47% em 12 meses. O período de coleta da primeira prévia do IGP-M de fevereiro abrange o período de 21 a 30 de janeiro. Produtos agrícolas Os preços dos produtos agrícolas no atacado caíram 1,13% na primeira prévia do IGP-M de fevereiro, ante aumento de 1,60% em igual prévia do mesmo indicador em janeiro. De acordo com a FGV, no atacado, os preços dos produtos industriais tiveram alta de 0,28% na primeira prévia de fevereiro, ante alta de 0,07% em igual prévia em janeiro. No âmbito do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais caíram 0,30% na primeira prévia de fevereiro, ante alta de 0,82% em igual prévia em janeiro. Por sua vez, os preços dos bens intermediários registraram elevação de 0,43% na prévia anunciada hoje, ante deflação de 0,08% apurada na primeira prévia de janeiro. Por fim, os preços das matérias-primas brutas caíram 0,68% na prévia de fevereiro, ante alta de 0,94% em igual prévia de janeiro. Menor resultado desde setembro A primeira prévia do IGP-M de fevereiro, que subiu 0,03%, foi o menor resultado nesse tipo de indicador desde setembro do ano passado, quando a prévia do índice caiu 0,56%. A informação é baseada em tabela contendo a séria histórica do indicador, fornecida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em divulgações anteriores do índice. Pela mesma tabela, é possível notar que a primeira prévia de fevereiro do IPA, que caiu 0,06%, foi a menor taxa registrada desde dezembro do ano passado, quando a prévia do IPA registrou queda de 0,07%. Por sua vez, a primeira prévia do IPC de fevereiro, que teve alta de 0,13%, foi o menor resultado nesse tipo de índice desde setembro do ano passado, quando o IPC caiu 0,30%. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) que subiu 0,35% na primeira prévia de fevereiro, assumiu trajetória diversa dos outros indicadores e registrou a maior taxa desde julho do ano passado, quando o INCC subiu 0,58%. A coleta de preços do IGP-M é feita entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês corrente, com divulgação no dia 30. É composto por três índices: Índice de Preços no Atacado (IPA), Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que representam 60%, 30% e 10%, respectivamente, do índice. IPCA e IPC Fipe Hoje foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor, calculado pela Fipe (IPC-Fipe), que foi de 0,20% na primeira quadrissemana de fevereiro. A taxa mede a variação dos preços de produtos e serviços, no município de São Paulo, para famílias que ganham entre 1 e 20 salários mínimos. Ontem foi anunciado que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fechou janeiro com variação de 0,59%. O índice é considerado a inflação oficial do País.