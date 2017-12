IGP-M fica em 0,05% na 1ª prévia de outubro A primeira prévia do Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) de outubro ficou em 0,05% segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em setembro, a primeira prévia do indicador ficou em 0,35%. O resultado de outubro ficou abaixo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,07% e 0,60%). A FGV informou ainda as variações dos três indicadores que formam a primeira prévia do IGP-M. O Índice de Preços por Atacado (IPA) teve alta de 0,04% em sua primeira prévia de outubro, ante taxa positiva de 0,37% em igual período em setembro. Ainda no atacado, a FGV informa que os preços dos produtos agrícolas tiveram queda de 0,78%, ante deflação de 0,25% apurada na primeira prévia do IGP-M de setembro; já os produtos industriais tiveram alta de 0,33%, em relação ao aumento de 0,60% observado em igual período em setembro. No varejo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou em deflação de 0,06% em sua primeira prévia deste mês, ante taxa positiva de 0,14% apurada em igual período em setembro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), ficou em taxa positiva de 0,43%, ante aumento de 0,80% apurado na primeira prévia do indicador em setembro. No ano, a inflação acumulada pelo IGP-M tem alta de 10,31%. Em 12 meses, o indicador acumula elevação de 11,53%. Atacado No atacado, os preços dos bens de consumo intensificaram movimento de deflação, no âmbito da primeira prévia do IGP-M de outubro. Os preços no segmento passaram de queda de 0,03% em setembro, para deflação de 0,79% em outubro. Já os bens de produção no atacado apresentaram recuo de preços, da primeira prévia do IGP-M de setembro para igual período do mesmo indicador em outubro, passando de alta de 0,57% para taxa positiva de 0,44%, no período. Por produtos, as altas mais expressivas de preço no atacado, na primeira prévia do IGP-M de outubro, foram apuradas em café em coco (10,21%); aves (2,65%); suínos (4,31%); e leite in natura (1,45%). Já as mais significativas quedas de preço foram observadas em ovos (-11,48%); soja (-4,71%); bovinos (-1,19%); e tomate (-25,39%). Verejo No varejo, os recuos de preço mais intensos foram apurados nos grupos Alimentação (de queda de 0,22% para deflação de 0,78%); e Transportes (de alta de 1,06% para queda de 0,40%). Dos sete grupos que compõem o indicador de varejo, três apresentaram recuo de preços no período. Além de Alimentação e Transportes, é o caso de Educação, Leitura e Recreação (de 0,31% para 0,09%). Os outros grupos apresentaram aceleração de preços, de setembro para outubro. São eles: Habitação (de 0,12% para 0,28%); Vestuário (de 0,31% para 0,68%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,02% para 0,53%); e Despesas Diversas (de queda de 0,09% para alta de 0,28%). Por produtos, as altas mais expressivas de preço no varejo, na primeira prévia do IGP-M de outubro, foram apuradas em limão (20,65%); plano seguro saúde (0,93%); maracujá (22,81%); e açúcar refinado (6,53%). Já as mais significativas quedas de preço foram observadas em cebola (-26,39%); tomate (-14,77%); batata inglesa (-9,34%) e gasolina (-1,51%). Construção Civil Já no âmbito do INCC, indicador que faz parte da formação do IGP-M e abrange o setor da Construção Civil, foi observado recuo de preços no segmento de materiais e serviços (de 1,51% para 0,80%) e estabilidade preços no segmento de mão-de-obra (permanecendo em 0%), de setembro para outubro.