IGP-M fica em 0,75%, na 2ª prévia de novembro A elevação de preços dos produtos agrícolas (de 2,24% para 3,78%) e industriais (de -0,27% para 0,17%) no atacado levou à elevação mais intensa da inflação medida pela segunda prévia do Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M). O índice, divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou alta de 0,75% - ante 0,24% em igual prévia de outubro-, a maior desde janeiro deste ano, quando subiu 0,82%. O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam uma taxa entre 0,70% a 0,88%, e abaixo da mediana das expectativas, que estavam em 0,80%. Até este mês, o índice acumula altas de 3,50% em 2006 e de 3,49% no período de 12 meses. Os preços que compõem a segunda prévia do IGP-M de novembro foram coletados entre os dias 21 de outubro e 10 de novembro. O índice é formado pelo Índice de Preços do Atacado (IPA), que representa 60% do total; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com 30%, e o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que tem participação de 10%. Os indicadores tiveram alta de 1,04%, 0,17% e 0,21%, respectivamente. Na segunda prévia de outubro, as elevações haviam sido de 0,32%, 0,07% e 0,15%. Os preços no atacado tiveram a maior alta desde julho de 2004, quando subiram 1,28%. "Metade dessa aceleração do IPA é originada de matérias-primas brutas agropecuárias", disse o coordenador de Análises Econômicas da FGV), Salomão Quadros. No caso do setor agrícola, os preços das commodities continuam pressionando para cima o resultado do indicador. Assim como o ocorrido em IGPs divulgados anteriormente, os destaques de altas de preço no atacado ficaram por conta de soja (8,76%); milho (12,17%) e arroz em casca (15,69%). Já as mais significativas quedas de preço, no atacado, foram apuradas em óleos combustíveis (-5,66%); bovinos (-1,42%) e açúcar cristal (-8,13%). Já no âmbito industrial, houve enfraquecimento na deflação nos preços dos combustíveis e lubrificantes (de -2,34% para -0,97%) no atacado. Isso porque houve quedas menos intensas, e até fim de deflação de preços em óleos combustíveis (de -8,50% para -5,66%); querosene para motores (de -7,67% para -1,97%); gasolina (de -0,90% para 0,07%); e álcool etílico hidratado (de -2,29% para -1,06%). Quadros lembrou que o setor pode estar sendo influenciado por fatores internos, como problemas de oferta menor do que demanda, e externos, como a influência da cotação do barril de petróleo no mercado internacional. Até a segunda prévia do IGP-M de novembro, o IPA acumula altas de 4,13% no ano e de 3,85% em 12 meses, segundo informou há pouco a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Fechado de novembro É "muito difícil" que o IGP-M fechado de novembro se posicione abaixo do resultado da segunda prévia do índice, segundo Quadros. "Ainda tem muitos produtos subindo de preço", considerou. Ele citou como exemplo a soja, um dos produtos de maior peso na formação da inflação medida pelo IGP-M, que continua com os preços em alta no atacado. Caso se confirme a avaliação do economista, o IGP-M desse mês deve ser maior do que o de outubro (0,47%). Porém, ele não acredita que o IGP-M fechado deste mês possa se posicionar em um patamar próximo ao do IGP-10, que ficou em 1,02% em novembro. "É uma taxa muito elevada. Acredito que, talvez, o IGP-10 possa ter sido um pico", disse. Ele considerou que a segunda prévia do IGP-M de novembro mostrou uma boa notícia: o início da deflação nos preços dos bovinos no atacado, que caíram 1,42%, ante alta de 4,46% em igual prévia no outubro. "Começou a safra dos bovinos", afirmou o economista, lembrando que esse produto também é um dos de maior peso na formação da inflação do atacado. Ele não descartou a possibilidade de que o produto possa contribuir para "segurar" a taxa fechada do IGP-M de novembro. Matéria alterada às 12h25 para acréscimo de informações