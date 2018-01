IGP-M fica em 1,81% na segunda prévia de janeiro A segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de janeiro ficou em 1,81%, o que mostra que a inflação caiu em relação à segunda prévia do mês passado, que foi de 3,26%. Segundo o economista Salomão Quadros, que coordena o cálculo do índice, a tendência da inflação é de queda, principalmente no atacado, onde a velocidade da redução deve ser maior que nos índices de preços ao consumidor, que também devem diminuir. No entanto, Quadros considera que o Banco Central deveria elevar a taxa básica de juros, a Selic, amanhã, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). "Isso seria bom para aumentar a credibilidade dessa nova gestão do Banco Central, para ela mostrar com atos que está realmente disposta a controlar a inflação, porque até agora foram só palavras", afirmou. Além disso, Quadros considera que a meta ajustada de 8,5% este ano é difícil de ser cumprida, principalmente se for considerada a previsão de crescimento da economia de 2,8%. Para um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) deste nível, a indústria teria que crescer cerca de 3,5% ou 4%, na sua avaliação. Como há pouca capacidade ociosa na maioria dos setores, isso pode causar pressão inflacionária no médio prazo. Quadros observou que a valorização do real e o começo da safra de alguns produtos, como o milho, já tiveram um efeito redutor na inflação. Esta redução, porém, foi considerada "modesta" por ele. A resistência dos índices em baixar se deu por vários fatores, como a continuidade de repasses de aumentos de custos do passado e os aumentos dos combustíveis, que ficaram entre os de maior contribuição tanto no atacado quanto no varejo. Quadros destacou que o item matérias primas brutas do Índice de Preços por Atacado (IPA), que se refere principalmente a produtos agrícolas, baixou de 3,17% na segunda prévia de dezembro para 0,85% agora. De acordo com ele, isso se refletirá posteriormente na queda da variação dos itens alimentação, primeiro no atacado e depois no varejo. O IPA caiu de 3,69% na segunda prévia de dezembro para 1,98% na segunda prévia deste mês. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) baixou de 2,54% para 1,59% no mesmo período. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) também caiu; neste caso, foi de 2,6% na segunda prévia de dezembro e passou para 1,22% desta vez. Em 12 meses, o IGP-M acumula 27,12%. O economista considera que o Brasil hoje "tem uma inflação de metas". De acordo com ele, o sistema de metas de inflação é um mecanismo para coordenação de expectativas e, por isso, a maioria dos países que adota este sistema "tem um número e é o número que está na cabeça das pessoas". Quadros disse isso enfatizando as palavras "um" e "o". Ele afirmou ainda que vai estudar a metodologia das metas ajustadas de inflação, que, de acordo com ele, é complexa.