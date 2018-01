IGP-M: leve alta em maio A inflação entre os dias 21 de abril e 20 de maio foi de 0,31%, segundo o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ). O Índice no mês anterior foi de 0,23%. De acordo com o chefe do Centro de Estudos de Preços da FGV-RJ, Paulo Sidney Melo Cota, apesar da pequena alta, o número indica controle do custo de vida. No acumulado do ano, a inflação está em 2,30%. A alta do IGP-M de maio foi provocada pela variação dos preços no atacado, de 0,20%. No IGP-M de abril, a alta havia sido apenas de 0,04%. De acordo com Melo Cota, a diferença está nos preços agrícolas, que estão caindo em menor intensidade ou aumentando, por causa da entressafra de alguns produtos e da alta do dólar. No mês passado, os preços agrícolas caíram 0,81%, e neste mês, tiveram alta de 0,42%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede o custo de vida no varejo, praticamente não teve variação de abril para maio, passando de 0,45% para 0,43%. Melo Cota previu que, em junho, a inflação continue a variar entre 0,20% e 0,30%. Para este ano, ele prevê que o IGPM fique entre 5% e 6%. "Mantidos os demais fatores constantes", avisa.