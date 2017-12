IGP-M mostra inflação de 0,22% na 2ª prévia de fevereiro A segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de fevereiro ficou em 0,22% segundo informou esta manhã a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em janeiro, a segunda prévia do mesmo indicador ficou em 0,28%. O resultado ficou abaixo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado (entre 0,25% e 0,38%) e abaixo da média das expectativas (0,30%). A fundação divulgou ainda os resultados dos três indicadores que formam a segunda prévia do IGP-M de fevereiro. O Índice de Preços por Atacado (IPA) ficou em 0,09% ante taxa idêntica em igual período em janeiro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou em 0,43% ante aumento de 0,51% na segunda prévia do IGP-M de janeiro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) ficou em 0,50% em comparação com o aumento de 0,65% apurado em igual prévia do mesmo indicador em janeiro. O IGP-M acumula elevações de 0,61% no ano e de 11,34% em 12 meses. O período de coleta de preços da segunda prévia do IGP-M de fevereiro foi do dia 21 de janeiro a 10 de fevereiro.