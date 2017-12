IGP-M: primeira prévia do mês fica em 0,15% A Associação Nacional nas Instituições de Mercado Aberto (Andima) informou que a inflação medida pela primeira prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de novembro ficou em 0,15%, taxa bem próxima a 0,159% da primeira prévia de outubro. Desta vez, o Índice de Preços no Atacado (IPA) fechou em 0,27%, superior aos 0,249% da primeira prévia de outubro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou negativo em 0,05% nesta primeira prévia de novembro, com queda mais acentuada que a de 0,001% do mês anterior. O Índice Nacional de Construção Civil (INCC) recuou de 0,091% em outubro para 0,04% nesta prévia.