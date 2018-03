IGP-M recua 0,18% na 2ª prévia de dezembro

A segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de dezembro registrou deflação de 0,18%, ante uma alta de 0,09% na segunda prévia de novembro, segundo divulgou nesta segunda-feira, 21, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Dentre os três índices que compõem o IGP-M, o Índice de Preços por Atacado (IPA) registrou queda de 0,38% na prévia, ante alta de 0,09% no mesmo período de novembro. Já o Índice de Preços por Atacado (IPC) subiu 0,19%, ante 0,07% na segunda prévia de novembro, enquanto o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC) teve elevação de 0,22%, ante 0,12% em novembro.

Os preços dos produtos agrícolas no atacado registraram queda de 1,00% na segunda prévia do IGP-M de dezembro, ante uma alta de 0,71% na segunda prévia de novembro. Já os produtos industriais, também no atacado, registraram queda de 0,18% no segundo decêndio de dezembro, ante um recuo de 0,11% em igual período de novembro.

No âmbito do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), os bens finais registraram variação de -0,60% na segunda prévia de dezembro, ante +0,22% na segunda prévia de novembro. Já os preços dos bens intermediários caíram 0,26% no segundo decêndio de dezembro, ante uma alta de 0,04% em novembro, enquanto os preços das matérias primas registraram, respectivamente, variações de -0,27% em dezembro e -0,01% em novembro.

Até a segunda prévia de dezembro, o IGP-M acumula queda de 1,64% no ano e também deflação de 1,64% em 12 meses. O período da coleta de preços para o cálculo da taxa foi do dia 21 de novembro a 10 de dezembro.