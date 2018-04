IGP-M recua 0,27% na segunda prévia do mês de julho

A segunda prévia do IGP-M de julho ficou em -0,27% , depois de subir 0,07% em igual prévia de junho. O resultado ficou dentro do esperado pelas instituições financeiras consultadas pelo AE Projeções que apontavam deflação entre 0,35% e 0,16%, e colado na mediana das estimativas, de -0,28%.

A deflação foi determinada pelo componente de maior peso no indicador, o Índice de Preços por Atacado (IPA), que registrou -0,56% nesta segunda prévia de julho, caindo mais ainda que na mesma prévia de junho, que foi de -0,21%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,25%, com aceleração em relação à segunda prévia de junho, quando tinha avançado 0,15%. O Índice Nacional do Custo de Construção (INCC) ficou positivo na prévia divulgada hoje, com 0,33% mas desacelerou em relação à segunda prévia de junho, quando teve alta de 1,72%.

Com o resultado da segunda prévia de julho, o IGP-M acumulado no ano mostra deflação de 1,51% e, em 12 meses, está em -0,51%. O período de coleta de preços para cálculo da segunda prévia do IGP-M de junho foi do dia 21 de junho a 10 de julho. O resultado acumulado do IGP-M é usado no cálculo de reajuste nos preços dos aluguéis e alguns contratos de planos de saúde.