IGP-M registra deflação em março O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de março apresentou deflação de -0,23% contra alta de 0,01% em fevereiro. A deflação foi provocada principalmente pela queda nos preços dos produtos agrícolas (-2,36%), como já havia ocorrido em fevereiro (-0,76%). O IGP-M acumula alta de 0,70% em 2006. No acumulado de 12 meses, a alta de é 0,36%. A taxa anunciada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ficou abaixo do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre -0,12% a 0%. O Índice de Preços por Atacado (IPA), que representa 60% do resultado do IGP-M, teve queda de -0,48% em março, contra queda de -0,06% em fevereiro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem participação de 30% no IGP-M, subiu 0,22% em março, contra 0,11% em fevereiro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que representa 10% do IGP-M, caiu de 0,28% em fevereiro para 0,23% em março. O período de coleta de preços para cálculo do IGP-M de março foi do dia 21 de janeiro a 20 de fevereiro. Este texto foi alterado às 09h21, com correção sobre o perído de coleta do IGP-M.