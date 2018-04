IGP-M: segunda prévia de abril fica em 0,45% A inflação de 21 de março a 10 de abril medida pela segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de abril ficou em 0,45%, alta superior ao teto das previsões de mercado, que aguardava o IGP-M entre 0,15% e 0,40% no período. A primeira prévia do IGP-M em abril, cuja coleta de preços foi de 21 a 31 de março, foi de 0,06. Boa parte desse salto da primeira para a segunda prévia se deve ao principal componente do IGP-M, o Índice de Preços por Atacado (IPA) que tinha tido deflação de 0,07% na primeira prévia e agora registrou um aumento de 0,44%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) também subiu de 0,30% para 0,59%. Dos três formadores do IGP-M, apenas o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que pesa só 10% no geral, mostrou redução do ritmo de preços da primeira prévia, quando estava em 0,54%, para a segunda, em que a alta foi de 0,16%. Em conseqüência do resultado, o chefe do Centro de Estudos de Preços da FGV, Paulo Sidney Melo Cota, aumentou sua previsão para o IGP-M final de abril de 0,30% para entre 0,60% e 0,70%. A previsão de Cota para o IPC do mês é de 0,70% a 0,80% e para o IPA, 0,60%. Ele explicou que as principais causas para a surpresa foram duas: a queda de preços dos produtos agrícolas no atacado diminuiu de ritmo (passou de ?0,66% na primeira prévia para ?0,07% na segunda), tendo ficado aquém do previsto, e a alta dos combustíveis foi maior do que se esperava. "O grupo combustíveis e lubrificantes, com 4,17% de aumento, contribuiu com 0,42 ponto porcentual dos 0,44% do IPA?, disse. Ele comentou que ?não é só a gasolina que está subindo. O que mais subiu foi a querosene para motores que contribuiu com 0,15pp no IPA, o que não era esperado", disse. A querosene para motores aumentou 44,24% no atacado nesta segunda prévia. A gasolina, pelo IPA, também subiu 5,69%. Os outros dois grupos industriais com maior influência no IPA foram os óleos combustíveis, que aumentaram 7,49%, e o óleo diesel, com 2,46%. No varejo, a gasolina teve alta de 7,99% e influi com 0,25pp dos 0,59% do IPC. "É importante notar que a coleta de preços para a segunda prévia foi só até o dia 10. Então, o aumento da gasolina do dia 6 de abril (10,8% nas refinarias), um sábado, ainda foi muito pouco captado no IGP-M, porque só houve três dias de coleta depois dele. O grupo de transportes foi o que mais subiu no IPC, com alta de 1,90%. Cota observou, porém, que o grupo da habitação também teve uma alta importante, ao passar de 0,29% na primeira prévia para 0,74% na segunda prévia. Entre os itens que mais contribuíram para a alta do IPC, estão seis do grupo de habitação. Eletricidade residencial teve alta de 1,84% e gás de botijão, de 6,35%. Cota afirmou ainda que a tendência de curto prazo da inflação é subir. ?Neste primeiro semestre ainda vai entrar com certeza os reajustes dos planos e seguros de saúde, energia elétrica, telefone, empregadas domésticas e condomínios. Fora os combustíveis, que, dependendo dos preços internacionais e do dólar ainda podem cair?, afirmou.