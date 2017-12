IGP-M: segunda prévia é de 0,93% A Fundação Getúlio Vargas (FGV) acaba de divulgar, através da Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima), a segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de setembro. O índice ficou em 0,93%. O Índice de Preços no Atacado (IPA), que registrou alta de 1,46%; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 0,12% e o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) de 0,22%. Hoje também foi divulgada a segunda prévia de setembro do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), de 0,74%. Ambos os dados indicam a queda da inflação, que chegou a preocupar os analistas. Os picos de julho e agosto ameaçavam as metas do governo de 6% para esse ano, 4% para 2001 e 3,5% para 2002. Porém, as boas notícias chegam tarde, pois as oscilações nos preços do petróleo têm tido uma influência muito mais preponderante nos movimentos dos investidores do que os índices de inflação.