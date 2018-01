IGP-M sobe 0,31% na primeira prévia de junho

A primeira prévia do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) de junho subiu 0,31% ante deflação de 0,19% em igual prévia em maio. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 13, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou acima das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,08% a 0,23%, e acima da mediana das expectativas (0,12%). A primeira prévia do IGP-M de junho, que registrou alta de 0,31%, foi a maior taxa para uma primeira prévia desde janeiro deste ano, quando a taxa da primeira prévia subiu 0,32%. A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a primeira prévia do IGP-M de junho. O Índice de Preços por Atacado (IPA), que representa 60% do total do IGP-M, teve alta de 0,15% na prévia anunciada nesta quarta, ante queda de 0,37% na primeira prévia de maio. Segundo a FGV, a taxa registrou a maior elevação desde março deste ano, quando a prévia do IPA teve alta de 0,18%. Até a primeira prévia do IGP-M de junho, o IPA registra elevação de 0,84% no acumulado do ano, e aumento de 3,90% no período de 12 meses. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem 30% de participação no IGP-M, registrou aumento de 0,14% na prévia divulgada nesta quarta, ante queda de 0,02% na primeira prévia de maio. O indicador teve, em sua primeira prévia de junho, a maior taxa desde abril deste ano, quando a alta registrada foi de 0,15%. No varejo, o IPC acumula elevação de 2,42% no ano e aumento de 3,44% em 12 meses, até a primeira prévia do IGP-M de junho. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), que representa 10% do total do IGP-M, teve aumento de 1,79% na primeira prévia de junho, ante elevação de 0,54% na primeira prévia de maio. A primeira prévia de junho deste ano foi a maior taxa desde junho do ano passado, quando a prévia do INCC subiu 1,80%. Na construção civil, o INCC acumula elevações de 3,70% no ano e de 5,50% em 12 meses. Até a primeira prévia de junho, o IGP-M acumula elevações de 1,51% no ano e de 3,94% em 12 meses. O período de coleta de preços para cálculo da primeira prévia do IGP-M de junho foi do dia 21 a 31 de maio.