A primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de fevereiro subiu 0,42%, após cair 0,31% em igual prévia do mesmo índice em janeiro. O desempenho do índice, usado para cálculo de reajuste dos aluguéis, surpreendeu os analistas, que esperavam uma taxa de no máximo 0,39%, e foi fortemente influenciado pelo fim da deflação nos preços do atacado (de -0,56% para 0,49%).