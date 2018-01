IGP-M sobe na segunda prévia A segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de maio, medido pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou uma elevação de 0,21%. O fator essencial desta elevação foi a semana de greve dos caminhoneiros, do início do mês, que deixou alguns mercados desabastecidos. A segunda prévia do IGP-M mostra o comportamento dos preços do dia 21 de abril a 10 de maio, na comparação com a média dos preços entre 21 de março e 20 de abril. O IGP-M é o índice de inflação usado como parâmetro para as instituições do mercado financeiro. Na primeira prévia do mês, ele havia apresentado deflação de 0,22%.