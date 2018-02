IGP-M vai a 0,28% em julho

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) foi de 0,28% em julho, ante 0,26% em junho. O resultado foi anunciado ontem pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), dentro das expectativas do mercado, que previam um resultado entre 0,20% e 0,30%. Até julho, o IGP-M acumula 1,75% no ano e 4% em 12 meses. O período de coleta de preços para cálculo do IGP-M foi de 21 de junho a 20 de julho. No âmbito do IGP-M, os preços dos produtos agrícolas subiram 1,75% em julho, ante 0,11% em junho. Segundo a FGV, os preços dos produtos industriais no atacado apresentaram taxa negativa de 0,21% em julho, ante queda de 0,03% em junho. A FGV anunciou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-M de julho. O Índice de Preços por Atacado (IPA), que representa 60% do total do resultado do IGP-M, foi de 0,26% em julho, ante 0,01% em junho. Até julho, o IPA acumula 0,97% no ano e de 3,80% em 12 meses. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem participação de 30% na formação do IGP-M, foi de 0,34% em julho, ante 0,35% em junho. A leve desaceleração no IPC foi influenciada principalmente pela queda de preços na habitação (de 0,40% para -0,24%). O IPC acumula elevações de 2,99% no ano e de 4,1% em 12 meses até julho, segundo a FGV. Já o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), que representa 10% do IGP-M, fechou em 0,21% em julho, ante 1,67% no mês passado. A desaceleração foi influenciada por elevações de preços menos intensas nos segmentos de materiais e serviços (de 0,55% para 0,34%); e mão-de-obra (de 2,94% para 0,07%), no mesmo período. O INCC acumula elevações de 3,81% no ano e de 5,01% em 12 meses até julho.