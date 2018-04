Ilhas de excelência mostram a força da produção no país O Brasil tem hoje verdadeiras ilhas de prosperidade no setor produtivo, com resultados de causar inveja aos países mais desenvolvidos do mundo. Soja, celulose, algodão e aço são exemplos de segmentos que alcançaram os mais elevados níveis de eficiência internacional, sem subsídios ou protecionismos. A produtividade da soja brasileira, por três anos consecutivos, é a mais alta do mundo. Os 2.736 quilos por hectare colhidos no País superam os indicadores dos Estados Unidos (2.663 quilos por hectare) e da Argentina (2.590 quilos por hectare), grandes produtores. O presidente em exercício da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), José Luiz Glaser, atribui essa elevada produtividade à expansão das fronteiras agrícolas. A incorporação de novas áreas de produção no cerrado fez com que os institutos de pesquisa desenvolvessem tecnologias, como sementes melhoradas, sob medida para a região. O resultado foi que especialmente no Mato Grosso o rendimento do grão aumentou uma saca por hectare ao ano nos últimos 20 anos. Glaser pondera também que as linhas de financiamentos criadas pela própria indústria e a liquidez do produto no mercado internacional impulsionaram o setor. Em anos mais recentes, a história da soja se repetiu no caso do algodão. O produto pegou carona na leguminosa para crescer no cerrado, preenchendo a lacuna na rotação das lavouras. Na década de 80, o rendimento médio por hectare de algodão estava na faixa de 350 quilos e hoje chega, em algumas regiões, a ser dez vezes maior, observa o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), João Luiz Pessa. "A produtividade brasileira é comparada à do melhor algodão do mundo e só é atingida em países que usam a irrigação, como a Austrália." Pessa conta que desde 1994 foram investidos no setor US$ 161 milhões. Aos 700 mil hectares semeados na última safra deverão ser acrescentados cerca de 800 mil hectares até 2008, diz o presidente da Abrapa. "Se os Estados Unidos parassem de subsidiar a produção local, a exportação brasileira - hoje de 150 mil toneladas por ano - poderia atingir a médio prazo 1 milhão de toneladas." Pessa destaca que, além da topografia e do clima adequados do cerrado, os produtores de algodão são empresários rurais que usam tecnologias avançadas no cultivo. No aço, o Brasil também tem posição de destaque. O custo de produção das placas fabricadas aqui é o menor entre os principais fabricantes mundiais. As siderúrgicas americanas gastam 68% a mais do que as brasileiras para fabricar placas. Já as européias desembolsam 31% a mais. Salto A eficiência do setor foi impulsionada pela privatização, o marco dessa virada. A partir de 1993 as empresas foram vendidas em leilões e os subsídios eliminados. O resultado foi uma reestruturação completa do setor, com a modernização de processos produtivos e capacitação de pessoal. Entre 1994 e 1999, foram investidos US$ 9 bilhões. Segundo levantamento da Câmara Americana de Comércio, das 34 empresas existentes na época restaram 12 siderúrgicas, que produzem agora um volume 11% maior de aço. No papel e na celulose houve um grande salto nos últimos dez anos. Entre 1992 e 2001, os volumes produzidos de celulose e papel cresceram 38,7% e 48,6%, respectivamente, segundo a Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa). Essa evolução garantiu ao País o posto de maior produtor e exportador de celulose de fibra curta do mundo. "A indústria de papel e celulose brasileira dá aulas e é referência mundial, a exemplo da Embraer (fabricante de aviões)", compara o sócio-diretor da consultoria Accenture, Marcelo Astracan. Além da vocação natural que possibilita que o eucalipto plantado no Brasil esteja pronto para o corte sete anos após o plantio - ao passo que na Finlândia e Suécia uma árvore similar leva 50 anos para atingir o ponto ideal de corte -, os grandes grupos do setor, de origem familiar, fizeram investimentos pesados, de olho na estabilização da economia, explica o consultor. Cerca de US$ 2 bilhões que foram aplicados no setor com o apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estão em fase de execução. Neste ano e no próximo, serão adicionadas 1,3 milhão de toneladas à produção de papel e celulose, que em 2001 atingiu 7,4 milhões de toneladas.