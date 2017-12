Imec: economia se recupera e volta a crescer O ritmo de atividade econômica continuou em recuperação na primeira quadrissemana deste mês. O Indicador de Movimentação Econômica (Imec/Fipe-Estadão) atingiu 132,94 pontos nos 30 dias encerrados em 7 de julho, o maior nível da série desde 1992. Na comparação com as quatro semanas anteriores, o índice aumentou, em média, 4,84%. Na análise da economista da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e técnica do Imec, Zeina Latif, o fato de o indicador ter atingido o ponto mais alto desde 1992 demonstra que a atividade econômica, que havia sofrido retração em maio, já recuperou as perdas e está em crescimento. De janeiro a até a primeira semana de julho, o Imec acumula alta de 5,82% na comparação com igual período do ano passado. Até o fim de junho, o aumento havia sido de 5,53%. Das oito variáveis que compõem o Imec, todas, exceto o movimento de passageiros de ônibus urbano, tiveram desempenho positivo na primeira prévia de julho. Zeina destaca que o maior aumento no período, de 9,53%, foi registrado no número de consultas para vendas a prazo e à vista no comércio (SCPC/Telecheque). Além do movimento do varejo, altas expressivas foram registradas nos volumes de combustíveis vendidos no atacado (7,51%), no consumo de energia elétrica (1,43%) e no movimento de passageiros no aeroporto de Congonhas (6,88%).