Imigrantes estão mandando mais dinheiro para casa

BRASÍLIA - Mesmo com a recessão, estrangeiros que trabalham no Brasil aumentaram a remessa de dinheiro para a família no exterior. De janeiro a junho, transferências pessoais para países como Bolívia, China e Haiti somaram US$ 935,7 milhões, 74% mais que o registrado no ano anterior e o maior valor da série histórica para o primeiro semestre. Além das nações com imigrantes que tentam a vida no Brasil, o envio de dinheiro para os Estados Unidos também aumentou com americanos a trabalho no País e pais brasileiros que mantêm filhos estudando nos EUA.

A economia brasileira ainda é receptora de remessas internacionais. Isso quer dizer que a entrada de dólares enviados por brasileiros que vivem no exterior é maior que o enviado por estrangeiros no Brasil. Essa distância, porém, está diminuindo. A mudança acontece basicamente porque as remessas para o exterior cresceram com força nos últimos anos, na esteira da chegada de imigrantes.

Dados do Banco Central mostram que as transferências para a Bolívia, por exemplo, saltaram 89,4% no primeiro semestre na comparação com igual período de 2016, para US$ 62,7 milhões.

O dinheiro é enviado especialmente pelos trabalhadores do setor têxtil que mudam para o Brasil atrás de salários maiores que os pagos no país vizinho. Estimativas conservadoras citam que, só na capital paulista, viveriam mais de 50 mil bolivianos.

Outros países registram o mesmo fenômeno. Para a China, os volumes transferidos cresceram 89% e somaram US$ 44,5 milhões no primeiro semestre. As remessas tiveram alta de 61,5% e atingiram US$ 23,9 milhões para o Peru e avançaram 12,2%, para US$ 37,8 milhões, no caso do Haiti.

Além de sinalizar a forte alta recente, os dados do Banco Central indicam que a capacidade de envio de dinheiro dos estrangeiros é um fenômeno bem recente.

Nos seis primeiros meses de 2010, não houve remessa de dinheiro para o Haiti – atualmente o quinto principal destino. Para a Bolívia, as transferências naquele semestre somaram apenas US$ 4 milhões, ou 6% do registrado em 2017.

A mãe ou a mulher são o destinatário preferencial dessas transferências, explica a gerente de produto da corretora Ourominas, Renata Faria. “Como muitos desses trabalhadores deixam a família, acabam mandando dinheiro todo mês para a mãe ou a mulher manterem a casa”, diz a gerente da corretora que atende especialmente haitianos e bolivianos no centro de São Paulo. Só para o Haiti, a corretora realiza 7 mil transferências de dinheiro por mês.

Informalidade. Em média, cada imigrante haitiano e boliviano manda mensalmente de US$ 200 a US$ 300 – de R$ 620 a R$ 940. “A maioria deles trabalha informalmente no comércio vendendo capas e acessórios de celular. Outros conseguem trabalhar em empresas terceirizadas de limpeza”, diz Renata Faria.

Quem trabalha informalmente, nota a gerente, chega a fazer mais de uma remessa por mês, à medida que consegue acumular reais. Algumas vezes, são pequenas operações de US$ 50.

Operações como as feitas pelos grandes serviços de transferência, como Western Union e Moneygram, são concluídas rapidamente e o destinatário pode pegar o dinheiro minutos depois no exterior. “Isso acaba sendo um chamariz para os bolivianos, que são muito cautelosos. Muitos concluem a transferência no guichê, enviam uma mensagem ao destinatário e ficam dentro das nossas lojas esperando que o parente receba o dinheiro. Só depois de conferir tudo lá no exterior é que deixam a loja”, diz a gerente da Ourominas.

EUA são o principal destino do dinheiro enviado do Brasil

Apesar do maior peso dos países em desenvolvimento citados acima, os Estados Unidos seguem como o principal destino das remessas do Brasil. O dado parece um contrassenso, já que normalmente são os brasileiros que vão aos EUA para tentar uma vida melhor. Mas a gerente de produto da corretora Ourominas, Renata Faria explica que, nesse caso, a natureza da operação é diferente.

Parte das operações aos EUA é feita por americanos que trabalham temporariamente no Brasil e enviam recursos para pagar despesas como o financiamento imobiliário ou para investimento naquele país. Por isso, essas operações têm valor médio superior a US$ 1 mil.

Além disso, também há remessas feitas por brasileiros que enviam dinheiro para os filhos que estudam nos EUA ou para parentes e amigos em viagem.