Imigrantes sentem retração O haitiano Vito Pharius está no Brasil há um ano. Deixou a economia mais pobre da América Latina, arrasada pelo terremoto de 2010, com o sonho de construir uma vida melhor. Aos 22 anos, ele tem sentido diretamente o mau momento da economia brasileira. Desde que desembarcou no País, só fez bicos. Sem emprego, não conseguiu pagar o aluguel em Itaquera, na zona de leste de São Paulo, e agora mora de favor com um amigo. “Com paciência, tudo vai dar certo.”