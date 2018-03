Iminência da guerra faz bolsas desabarem em todo o mundo Dinheiro no bolso foi o movimento lógico da véspera da votação, pelo Conselho de Segurança da ONU, da nova resolução anglo-americana que impõe um prazo para o Iraque se desarmar - a próxima segunda-feira. O movimento de vendas de ações foi mundial. Nos Estados Unidos, o Dow Jones caiu 2,22% e a Nasdaq recuou 2,06%. A bolsa paulista fechou em queda de 3,87%, com volume financeiro de R$ 508 milhões. A bolsa de Frankfurt despencou 4,22% e contaminou negativamente as praças de Londres (-1,59%) e Paris (-2,38%). O receio com a iminência da guerra no Iraque também afetou o mercado de câmbio e dos títulos da dívida brasileira. O dólar comercial fechou em alta 0,71%, a R$ 3,522, após três quedas consecutivas na semana passada. Às 18h30, o C-Bond caía 1,47%, a 75,375 centavos de dólar; e o risco Brasil subia 39 pontos, para 1.158 pontos base. O mercado de juros viveu um dia de baixa liquidez, refletindo a falta de convicção do mercado a respeito de qual será o rumo da taxa Selic na próxima reunião do Copom, que acontece nos dias 18 e 19 de março. O mercado de juros futuros (DIs) desacelerou o ritmo dos negócios e ingressou no compasso de espera. NA BM&F, o DI de julho, o mais negociado, girou apenas 73.285 contratos. Na sexta-feira passada, só o DI de julho registrou 157.118 contratos. O DI de julho fechou a 27,33% (contra 27,37% na sexta-feira).