Iminência de guerra afasta investidores de mercados asiáticos A iminente declaração de guerra dos EUA ao Iraque derrubou as bolsas do sudeste asiático nesta segunda-feira. O mercado sul-coreano encerrou o pregão de hoje em queda de 4,17% (515,24 pontos), seu pior desempenho desde outubro de 2001. O escândalo de fraude contábil da SK Global também afetou o humor do mercado. Em Taiwan, a baixa foi de 2,64%. Segundo analistas, o baixo volume financeiro indica que, além de não estarem propensos a comprar ações, os investidores também não se sentem seguros em vendê-las. A bolsa japonesa recuou 1,64%, liderada pelos papéis bancários. Em Manila, o pregão fechou com o pior nível dos últimos 16 meses (-0,45%, 999,46 pontos) e os operadores acreditam que a situação do mercado piore ainda mais quando a guerra começar. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,51%; Indonésia: -1,35%; Malásia: -0,98%; Tailândia: -1,33% e Cingapura: -1,95%.